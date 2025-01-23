У Києві чоловік напав на працівника ДБР з кухонним ножем: що відомо

У Києві чоловік здійснив замах на вбивство працівника Державного бюро розслідувань (ДБР). Знаряддям злочину став кухонний ніж.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у місті Києві.
Правоохоронці розповіли, що співробітники ДБР проводили слідчі дії за місцем мешкання 28-річного киянина, який підозрюється у вчиненні злочину.
Бажаючи уникнути відповідальності за вчинений раніше злочин, фігурант справи здійснив напад на правоохоронця та завдав йому тілесних ушкоджень.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що під час спілкування з правоохоронцями, зловмисник:
Знаряддя злочину (фото: kyiv.npu.gov.ua)
Пораненого правоохоронця госпіталізували медики, а нападника дещо згодом затримали працівники поліції - із залученням спецпризначенців КОРД.
Уточнюється, що слідчі столичної поліції затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України ("Затримання уповноваженою службовою особою").
Затриманий правоохоронцями чоловік (фото: kyiv.npu.gov.ua)
Повідомляється також, що слідчі Оболонського управління поліції (за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону) повідомили фігуранту про підозру за статтею 348 Кримінального кодексу України.
Йдеться про "замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків".
Наразі суд взяв чоловіка під варту - без права внесення застави.
Йому загрожує до 15 років ув'язнення, або довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Києві водій напав на поліцейського.
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