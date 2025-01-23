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У Києві чоловік напав на працівника ДБР з кухонним ножем: що відомо

Працівника ДБР у Києві поранили ножем (фото: facebook.com/dbr.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

У Києві чоловік здійснив замах на вбивство працівника Державного бюро розслідувань (ДБР). Знаряддям злочину став кухонний ніж.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Що відомо про напад на працівника ДБР у Києві

Правоохоронці розповіли, що співробітники ДБР проводили слідчі дії за місцем мешкання 28-річного киянина, який підозрюється у вчиненні злочину.

Бажаючи уникнути відповідальності за вчинений раніше злочин, фігурант справи здійснив напад на правоохоронця та завдав йому тілесних ушкоджень.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що під час спілкування з правоохоронцями, зловмисник:

  • схопив кухонний ніж;
  • раптово напав на слідчого ДБР;
  • завдав йому ножових поранень;
  • втік.

Знаряддя злочину (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Пораненого правоохоронця госпіталізували медики, а нападника дещо згодом затримали працівники поліції - із залученням спецпризначенців КОРД.

Уточнюється, що слідчі столичної поліції затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України ("Затримання уповноваженою службовою особою").

Затриманий правоохоронцями чоловік (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Повідомляється також, що слідчі Оболонського управління поліції (за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону) повідомили фігуранту про підозру за статтею 348 Кримінального кодексу України.

Йдеться про "замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків".

Наразі суд взяв чоловіка під варту - без права внесення застави.

Йому загрожує до 15 років ув'язнення, або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Києві водій напав на поліцейського.

Читайте також, як у Кривому Розі чоловік із ножем проник на військовий об'єкт.

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