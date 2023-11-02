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У Києві чоловік напав на дівчинку-волонтера і отримав 6 років тюрми

Фото: у Києві чоловік напав на дівчинку-волонтера (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Чоловік у Києві напав на дівчинку, яка разом з друзями збирала гроші на ЗСУ. Зловмисник проведе за ґратами понад 6 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Нападником виявився 48-річний уродженець Полтавської області. У вересні минулого року він намагався пограбувати 12-річну дівчинку. Вона разом з друзями на Хрещатику у центрі Києві грала на музичних інструментах, збираючи пожертви на ЗСУ.

Завершивши виступ, діти поклали гроші у рюкзак дівчинки. Нападник пішов за дітьми, наздогнавши, він схопив за волосся дівчинку-підлітка, повалив на землю та протягнув близько 2 метрів, намагаючись відібрати рюкзак.

Чоловіка зупинили небайдужі перехожі та тримали його до приїзду правоохоронців. Нападник частково не визнавав свою провину у суді. Він стверджував, що не хотів грабувати дитину і застосовувати насильство.

Шевченківський районний суд Києва визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 186 КК України. Зловмисник проведе у в'язниці 6 років та 8 місяців.

 

Нагадаємо, нещодавно у Києві чоловік з ножем напав на двох дітей. Одного хлопчика нападник поранив.

Також у столиці невідомі напали на військового та поранили його ножем.

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