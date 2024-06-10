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У Києві чоловік кинув гранату в бік багатоповерхівки, через вибух постраждала людина

Київ, Понеділок 10 червня 2024 02:48
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У Києві чоловік кинув гранату в бік багатоповерхівки, через вибух постраждала людина Фото: у Києві затримали чоловіка, який кинув гранату у багатоповерхівку (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Києві в Шевченківському районі стався вибух гранати біля багатоповерхівки. Внаслідок інциденту поранення отримала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Києва.

За даними столичних правоохоронних органів, вибуховий пристрій кинув у бік будинку місцевий житель 1977 року народження, після чого втік з місця події. Це сталося увечері у неділю, 9 червня.

Зазначається, що граната, що була кинута в бік фасаду багатоповерхового будинку, відскочила від будівлі, впала на землю й вибухнула.

"Внаслідок події осколкове поранення руки отримала 36-річна жінка, їй надана медична допомога, зараз її життю нічого не загрожує", - розповіли в поліції.

Підозрюваний затриманий

Особа зловмисника та його місцезнаходження вже були встановлені.

"Наразі з порушником спілкуються слідчі, які встановлюють мотиви його вчинку, а також походження боєприпасу... Невдовзі події буде надана правова кваліфікація", - йдеться в повідомленні поліції Києва.

На місці події тривала робота слідчо-оперативної групи Шевченківського управління поліції, працювали спеціалісти вибухотехнічної служби та співробітники кримінальної поліції.

У Києві чоловік кинув гранату в бік багатоповерхівки, через вибух постраждала людина

Інші інциденти із вибухами гранат у Києві

Нагадаємо, перед тим у столиці через вибух гранати постраждали двоє чоловіків, а стався інцидент у ніч проти 28 квітня в одній із багатоповерхівок у Святошинському районі.

А от кількома днями раніше даного випадку вибух гранати у Голосіївському районі Києва призвів до фатальних наслідків - тоді загинув чоловік 1968 року народження. Попередні дані вказували на самогубство.

Також повідомлялося, що у грудні минулого року у приватному секторі Подільського району Києва через вибух гранати загинув власник помешкання - киянин, 1950 року народження.

Крім того, в листопаді 2023 року у Дніпровському районі столиці у квартирі вибухнула граната. Тоді в результаті інциденту загинули двоє людей.

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