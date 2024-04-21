UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Києві через вибух гранати загинув чоловік

Фото: у Києві через вибух гранати загинув чоловік 21 квітня (t.me/gunpKyiv)
Автор: Наталія Гурковська

У Голосіївському районі Києва вранці 21 квітня пролунали вибухи. Ймовірно, вибухнула граната, через що загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

"Близько 6 години ранку до Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення, про те що біля одного з гаражних кооперативів пролунали вибухи", - йдеться у повідомленні.

За вказаною адресою одразу виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, столичного главку, вибухотехніки та медики.

"На місці події було виявлено тіло чоловіка, з осколковими пораненнями, ймовірно від гранати. Попередні дані вказують на самогубство. Поліцейськими встановлено, що загиблий - місцевий мешканець, 1968 року народження", - додали у поліції.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 із додатковою кваліфікацією самогубство.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВибухВибухи