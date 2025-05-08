У Києві через ДТП зупинився транспорт: які маршрути змінили

Де саме в Києві сталась ДТП

У КМДА розповіли, що сьогодні, 8 травня, ДТП сталась на вулиці Юрія Іллєнка - поблизу станції метро "Лук'янівська".

Уточнюється, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди:

автомобіль збив контактну опору;

від удару опора впала на контактну мережу тролейбусів.

Як змінився рух транспорту

Повідомляється, що через пошкодження рух тролейбусів на цій ділянці організовано тимчасово так:

№6, №28 - курсують до станції метро "Почайна";

№16, №18, №31, №33 - курсують до станції метро "Лук’янівська" (з проїздом через залізничну станцію "Куренівка" та вулицю Білоруську);

№19, №35 - курсують вулицями Олени Теліги, Вадима Гетьмана та Чоколівським бульваром до вулиці Кадетський Гай.

Де шукати інформацію про зміни в русі транспорту

У КМДА уточнили, що на місце події оперативно виїхали фахівці КП "Київпастранс" та інших профільних служб - для обстеження пошкоджень і необхідних відновлювальних робіт.

З огляду на ситуацію, що склалась, у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА пасажирів просять: