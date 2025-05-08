У Києві через ДТП зупинився транспорт: які маршрути змінили
У Києві через дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) було пошкоджено контактну мережу тролейбусів. Деякий транспорт курсує зі змінами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Де саме в Києві сталась ДТП
У КМДА розповіли, що сьогодні, 8 травня, ДТП сталась на вулиці Юрія Іллєнка - поблизу станції метро "Лук'янівська".
Уточнюється, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди:
- автомобіль збив контактну опору;
- від удару опора впала на контактну мережу тролейбусів.
Як змінився рух транспорту
Повідомляється, що через пошкодження рух тролейбусів на цій ділянці організовано тимчасово так:
- №6, №28 - курсують до станції метро "Почайна";
- №16, №18, №31, №33 - курсують до станції метро "Лук’янівська" (з проїздом через залізничну станцію "Куренівка" та вулицю Білоруську);
- №19, №35 - курсують вулицями Олени Теліги, Вадима Гетьмана та Чоколівським бульваром до вулиці Кадетський Гай.
Де шукати інформацію про зміни в русі транспорту
У КМДА уточнили, що на місце події оперативно виїхали фахівці КП "Київпастранс" та інших профільних служб - для обстеження пошкоджень і необхідних відновлювальних робіт.
З огляду на ситуацію, що склалась, у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА пасажирів просять:
- враховувати тимчасові зміни при плануванні маршрутів;
- слідкувати за оновленнями в Telegram-каналі "Зміни руху. Київпастранс".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що сьогодні на виїзді з Києва можуть утворитись затори. Це пов'язано з частковим обмеженням руху на одному з проспектів.
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