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У Києві через ДТП ускладнено рух через міст Патона

Фото: в Києві через ДТП ускладнено рух через міст Патона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві сьогодні, 25 лютого на мосту Патона ускладнений рух. Причиною тому є ДТП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал патрульної поліції Києва.

"Увага! Рух через міст Патона - ускладнений через ДТП в обох напрямках", - попередили в поліції.

При цьому подробиці дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці не повідомляють. Натомість місцеві ЗМІ інформують про величезні затори на мосту.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що в Києві сталося ДТП за участі "швидкої", через що постраждали 6 людей.

Також ми писали, що в Київської області сталася смертельна ДТП за участю маршрутки.

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КиївДТПМіст Патона