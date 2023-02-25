У Києві через ДТП ускладнено рух через міст Патона

"Увага! Рух через міст Патона - ускладнений через ДТП в обох напрямках", - попередили в поліції.

При цьому подробиці дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці не повідомляють. Натомість місцеві ЗМІ інформують про величезні затори на мосту.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що в Києві сталося ДТП за участі "швидкої", через що постраждали 6 людей.

Також ми писали, що в Київської області сталася смертельна ДТП за участю маршрутки.

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