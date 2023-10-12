UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві на блокпосту сталася стрілянина, - джерела

Фото: у Києві на блокпосту сталася стрілянина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

У Києві на блокпосту сьогодні вранці сталася стрілянина. Водій автівки не зупинився на вимогу військових, через що ті відкрили вогонь у повітря та по машині.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у правоохоронних органах.

Як розповіли виданню джерела, інцидент стався на пересуваному блокпості у Святошинському районі міста. Там військові разом із поліцейськими проводили навчання.

Так, близько 10-ї ранку водій буса Peugeot не зупинився на вимогу військових. Тож один із військовослужбовців у відповідь відкрив вогонь спочатку в повітря, а потім по колесах машини, що зупинило автівку.

Джерела також повідомили, що водій від госпіталізації відмовився. 

Інші події зі стріляниною в Києві

Нагадаємо, що сьогодні вранці в Солом'янському районі Києва озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр. Невідомий зайшов у будівлю та здійснив кілька хаотичних пострілів. Після чого його затримали.

Додамо, що 3 жовтня в Києві також сталася стрілянина. Тоді військовий зі свого автомата застрелив двох побратимів. Трагедія трапилася на вулиці Лаврська, що у Печерському районі столиці. Стрілка затримали та порушили кримінальну справу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ