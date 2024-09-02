У Києві біля ЖК "Амурський" сталася стрілянина, є поранений, - джерело

У Голосіївському районі Києва біля ЖК "Амурський" виник конфлікт між двома перехожими. Він привів до стрілянини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах та поліцію Києва у Facebook.
За інформацією співрозмовників, на місце інциденту виїхала поліція. За попередніми даними, це був конфлікт на побутовому ґрунті.
Джерела припускають, що під час стрілянини використовувався травматичний пістолет. Один з учасників конфлікту отримав поранення.
Водночас у мережі публікують відео конфлікту між двома чоловіками, на якому можна почути стрілянину.
Оновлено 20:52
У поліції Києва розповіли, що інформація про стрілянину в одному із столичних ЖК надійшла близько 19:10. На місце виїхала слідчо-оперативна група та екіпажі патрульної поліції.
За попередніми даними, між двома чоловіками виник конфлікт через припаркований автомобіль одного з них. Після цього почалася бійка, під час якої було застосовано травматичний пістолет - з нього здійснили кілька пострілів.
"Внаслідок стрілянини місцевий житель 1975 року народження отримав тілесні ушкодження. Потерпілого лікарі госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги", - сказано у повідомленні.
Стрілець був затриманий. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства. Підозрюваному загрожує до семи років ув'язнення.
Нагадаємо, у червні в Києві вчинили замах на казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова. У нього стріляли.
Садикова вдалося госпіталізувати після замаху. Він перебував у тяжкому стані. 2 липня казахський опозиціонер помер у лікарні.
Також ми писали, що у лютому в одному з готелів Києва сталася стрілянина. Інцидент був у Печерському районі.
Між чоловіками стався конфлікт - один із них вдарив іншого, а потім дістав травматичну зброю.
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