У Києві біля ЖК "Амурський" сталася стрілянина, є поранений, - джерело

За інформацією співрозмовників, на місце інциденту виїхала поліція. За попередніми даними, це був конфлікт на побутовому ґрунті.

Джерела припускають, що під час стрілянини використовувався травматичний пістолет. Один з учасників конфлікту отримав поранення.

Водночас у мережі публікують відео конфлікту між двома чоловіками, на якому можна почути стрілянину.

Оновлено 20:52

У поліції Києва розповіли, що інформація про стрілянину в одному із столичних ЖК надійшла близько 19:10. На місце виїхала слідчо-оперативна група та екіпажі патрульної поліції.

За попередніми даними, між двома чоловіками виник конфлікт через припаркований автомобіль одного з них. Після цього почалася бійка, під час якої було застосовано травматичний пістолет - з нього здійснили кілька пострілів.

"Внаслідок стрілянини місцевий житель 1975 року народження отримав тілесні ушкодження. Потерпілого лікарі госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги", - сказано у повідомленні.

Стрілець був затриманий. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства. Підозрюваному загрожує до семи років ув'язнення.