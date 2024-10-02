У Києві біля Палацу Україна сталася стрілянина: що відомо

Як повідомляється, інформація про звуки пострілу поблизу Палацу Україна надійшла до правоохоронців близько 19:00. На місце негайно прибули наряди поліції, які оперативно затримали стрілка.

Фото: у Києві біля Палацу Україна сталася стрілянина (t.me/gunpKyiv)

За попередньою інформацією, між порушником та перехожими виник конфлікт, під час якого чоловік дістав пристрій травматичної дії та здійснив постріл у повітря.

Як зазначили у поліції, внаслідок інциденту ніхто з громадян не постраждав.

Правопорушник затриманий, наразі з ним спілкуються правоохоронці та з’ясовують всі обставини події.