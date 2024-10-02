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У Києві біля Палацу Україна сталася стрілянина: що відомо

Фото: у Києві біля Палацу Україна сталася стрілянина (t.me/gunpKyiv)
Автор: Тетяна Степанова

У Печерському районі Києва ввечері середи, 2 жовтня, сталася стрілянина. Внаслідок інциденту постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління Національної поліції м. Києва.

Як повідомляється, інформація про звуки пострілу поблизу Палацу Україна надійшла до правоохоронців близько 19:00. На місце негайно прибули наряди поліції, які оперативно затримали стрілка. 

 

Фото: у Києві біля Палацу Україна сталася стрілянина (t.me/gunpKyiv)

За попередньою інформацією, між порушником та перехожими виник конфлікт, під час якого чоловік дістав пристрій травматичної дії та здійснив постріл у повітря.  

Як зазначили у поліції, внаслідок інциденту ніхто з громадян не постраждав. 

Правопорушник затриманий, наразі з ним спілкуються правоохоронці та з’ясовують всі обставини події.

Стрілянини у Києві

Нагадаємо, нещодавно під Києвом невідомий чоловік вчинив стрілянину з автомата у магазині. В результаті було поранено двох осіб.

А 18 вересня на території АЗС у Києві 41-річний житель столиці застрелив 65-річного чоловіка. Після інциденту злочинець забрав сумку жертви та втік з місця на автомобілі вбитого. Але вже за пів години був затриманий поліцейськими.

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