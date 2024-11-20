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У Києві автомобіль на смерть збив жінку на "зебрі" (фото)

Київ, Середа 20 листопада 2024 12:49
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У Києві автомобіль на смерть збив жінку на "зебрі" (фото) Фото: у Києві автомобіль на смерть збив жінку на "зебрі" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Подільському районі Києва водій автомобіля насмерть збив жінку. Вона йшла по пішохідному переходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції Києва 20 листопада.

Дорожньо-транспортна пригода відбулась вчора вранці, 19 листопада.

"58-річний водій автомобіля Nissan, рухаючись по вулиці Івана Вигівського, скоїв наїзд на жінку, яка перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переходу", - йдеться у повідомленні.

Фото з місця аварії у Подільському районі Києва (t.me/gunpKyiv)

Як зазначили у поліції, внаслідок автопригоди 52-річна потерпіла отримала травми несумісні з життям та загинула на місці.

"Поліцейські затримали керманича авто, він був тверезий. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі", - зазначили у відомстві.

Як повідомлялося, на початку листопада в Києві на Теремках автобус на великій швидкості протаранив авто, після чого вилетів на тротуар і врізався в кіоск. Загинули люди.

Крім того, днями у Хмельницькому сталася аварія, в якій автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту. Загинуло троє людей.

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