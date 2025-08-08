У Києві авто влетіло в ТРЦ Ocean Plaza: люди дивом не постраждали (відео)

У Києві автомобіль буквально заїхав у торговий центр Ocean Plaza. Він протаранив скляні двері на великій швидкості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та інформацію джерел у правоохоронних органах.
У мережі з'явилося відео, на якому видно, як білий позашляховик на великій швидкості влітає в хол торгового центру, розбиваючи скляні двері. У пабліках пишуть, що водій нібито "переплутав педалі".
Співрозмовники РБК-Україна в правоохоронних органах повідомили, що, за попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Нагадаємо, кілька тижнів тому в Києві працівник прокуратури Андрій Молочний вилетів на пішохідну частину і збив жінку.
Пізніше винуватець аварії зник із місця події. Його затримали правоохоронці.
Постраждалу госпіталізували. Вона померла від важких травм у лікарні.
Як з'ясувалося пізніше, працівник прокуратури сів за кермо в стані алкогольного сп'яніння.