У Києві авто влетіло в ТРЦ Ocean Plaza: люди дивом не постраждали (відео)

У Києві автомобіль буквально заїхав у торговий центр Ocean Plaza. Він протаранив скляні двері на великій швидкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та інформацію джерел у правоохоронних органах.

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як білий позашляховик на великій швидкості влітає в хол торгового центру, розбиваючи скляні двері. У пабліках пишуть, що водій нібито "переплутав педалі".



Примітно, що на кадрах помітно: лише за кілька метрів від автомобіля перебували люди.

Співрозмовники РБК-Україна в правоохоронних органах повідомили, що, за попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.