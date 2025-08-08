ua en ru
Пт, 08 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Києві авто влетіло в ТРЦ Ocean Plaza: люди дивом не постраждали (відео)

Київ, П'ятниця 08 серпня 2025 21:23
UA EN RU
У Києві авто влетіло в ТРЦ Ocean Plaza: люди дивом не постраждали (відео) Ілюстративне фото: у Ocean Plaza влетіло авто (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

У Києві автомобіль буквально заїхав у торговий центр Ocean Plaza. Він протаранив скляні двері на великій швидкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та інформацію джерел у правоохоронних органах.

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як білий позашляховик на великій швидкості влітає в хол торгового центру, розбиваючи скляні двері. У пабліках пишуть, що водій нібито "переплутав педалі".

Примітно, що на кадрах помітно: лише за кілька метрів від автомобіля перебували люди.

Співрозмовники РБК-Україна в правоохоронних органах повідомили, що, за попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Резонансна ДТП у Києві

Нагадаємо, кілька тижнів тому в Києві працівник прокуратури Андрій Молочний вилетів на пішохідну частину і збив жінку.

Пізніше винуватець аварії зник із місця події. Його затримали правоохоронці.

Постраждалу госпіталізували. Вона померла від важких травм у лікарні.

Як з'ясувалося пізніше, працівник прокуратури сів за кермо в стані алкогольного сп'яніння.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ДТП Ocean Plaza
Новини
"Повітряне перемир'я": в ISW розкрили, як РФ скористається припиненням вогню
"Повітряне перемир'я": в ISW розкрили, як РФ скористається припиненням вогню
Аналітика
Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України