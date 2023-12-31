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У Києві з 24 лютого 2022 року загинули майже 70 людей: третина з них - цього тижня

Україна, Неділя 31 грудня 2023 19:54
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У Києві з 24 лютого 2022 року загинули майже 70 людей: третина з них - цього тижня Фото: у Києві з початку війни загинуло майже 70 людей (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

З початку повномасштабного вторгнення в столиці загинули майже 70 людей. Третина з них - цього тижня.

Про це розповів начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМВА.

За даними Попко, з початку повномасштабної війни в столиці пролунало 939 сирен повітряної тривоги.

"Загальна тривалість тривог склала майже 1097 години. Тобто, сумарно понад 45 днів! Півтора місяця безперервних сирен!", - повідомив він.

Начальник КМВА зауважив, що в період від 24.02.2022 до 31.12.2023, у Києві через війну загинули 69 людей, з них третину цього тижня. Ще 294 мешканця столиці отримали поранення, з яких 146 у 2023 році.

Загалом Попко зауважив, що ворог тільки за цей, 2023 рік здійснив 73 повітряні атаки на місто. Під час яких застосував по Києву понад 800 засобів ураження. З них:

  • понад 50 балістичних та аеробалістичних ракет;
  • понад 260 крилатих ракети різних типів;
  • майже 500 ударних БпЛА.

"Силами і засобами протиповітряної оборони було знищено приблизно 98% усіх повітряних цілей!", - повідомив він.

Ракетний удар по Україні 29 грудня

Нагадаємо, що вночі, 29 грудня, терористи завдали наймасованішого удару по території України. Загалом ворог випустив 36 БпЛА типу "Шахед" й десятки ракет, серед яких: Х-101/Х-555/Х-55, "Кинджал", Х-31П, Х-59. Зокрема росіяни запустили 14 зенітні керовані ракети С-300, якими поцілили по Харкову.

Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

Над Києвом протиповітряна оборона знищила більше ніж 30 цілей. В столиці внаслідок атаки спалахнула пожежа у багатоповерхівках та на складі. Завали на складі у Шевченківському районі продовжують розбирати.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.

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