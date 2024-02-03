У Києві 18-річний хуліган побив пасажира метро і втік. Його затримали

У Києві 18-річний хуліган влаштував бійку у вагоні метро. Молодик побив 20-річного пасажира метро через його колір волосся та втік.

Як розповіли правоохоронці, вчора вони виявили в мережі відео з бійкою у вагоні столичного метро.

Постраждалий до поліції не звертався, але його особу вдалося встановити. Він розповів правоохоронцям, що конфлікт стався після того, як невідомий молодик почав його ображати через колір волосся, потім почав бійку та втік.

Оперативники відтворили маршрут руху хулігана та встановили його місцезнаходження. Порушником виявився 18-річний мешканець Київської області. Тепер йому загрожує до 5 років обмеження волі за хуліганство (ч. 1 ст. 296 КК України).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало про те, що правоохоронці затримали жінку, яка на автомобілі втікала від поліції та влаштувала кілька ДТП. У її салоні в цей час перебувала дитина. Водійка мала явні ознаки сп’яніння, а пройти огляд категорично відмовилась.

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