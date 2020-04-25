В Киеве злоумышленник избил полицейского и стрелял в него

В Киеве задержали злоумышленника, который избил полицейского и прострелил ему ноги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По данным ведомства, возвращаясь домой со службы сотрудник уголовного розыска Оболонского управления полиции заметил подозрительного мужчину на парковке. Правоохранитель решил проследить за незнакомцем, что в дальнейшем повлекло к конфликту между ними.

"Злоумышленник заметил, что за ним наблюдают, и начал угрожать. После того, как оперативник предъявил удостоверение сотрудника полиции, злоумышленник ударил его в лицо и начал убегать. Полицейский побежал за злоумышленником и догнал его на улице Вышгородской, где между ними началась драка", - рассказали в полиции.

Отмечается, что в ходе драки нарушитель достал оружие и сделал четыре выстрела в сторону полицейского. Пострадавшего правоохранителя с огнестрельными ранениями ног срочно госпитализировали.

"У 28-летнего правонарушителя, которого задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, следователи изъяли устройство для отстрела резиновых пуль", - добавили в ведомстве.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины. Нападающему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге сотрудника патрульной полиции избили за замечания относительно отсутствия защитной маски. Личность нарушителя установили, он находился под воздействием наркотиков.