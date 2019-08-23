В Киеве автомобиль сбил женщину с ребенком

В одном из дворов в Дарницком районе Киева женщина за рулем автомобиля сбила мать с малолетним сыном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Как видно на обнародованном видео аварии, инцидент произошел, когда женщина сдавала назад. Свидетели говорят, что женщина, скорее всего, перепутала педали газа и тормоза, поскольку скорость была очень высокой для придомовой территории. В результате наезда мать с ребенком оказались под автомобилем. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Виновница аварии задержана. Ей сообщили о подозрении в совершении преступления в рамках ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 20 августа в Киеве мужчина сбил девушку на переходе и скрылся с места преступления. Прибывшие медики констатировали смерть девушки.