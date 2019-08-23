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В Киеве автомобиль сбил женщину с ребенком

Новости » Происшествия    23.08.2019 - 11:21
В Киеве автомобиль сбил женщину с ребенком
Фото с места аварии (facebook.com/dimayarosh)

Предположительно, водитель перепутала педали газа и тормоза

В одном из дворов в Дарницком районе Киева женщина за рулем автомобиля сбила мать с малолетним сыном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Как видно на обнародованном видео аварии, инцидент произошел, когда женщина сдавала назад. Свидетели говорят, что женщина, скорее всего, перепутала педали газа и тормоза, поскольку скорость была очень высокой для придомовой территории. В результате наезда мать с ребенком оказались под автомобилем. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

18+ Відео моменту #ДТП на Дніпровській набережній. Нагадаємо, що винуватиця аварії, 59-річна жінка, яка за попередньою версію, сплутала педалі. Мати та дитину у важкому стані госпіталізовано. Перші фото та відео з місця: https://kyivoperativ.info/dtp/smotret-video-1301/

Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 22 серпня 2019 р.

На Дніпровській Набережній, 19а, щойно сталося #ДТП з потерпілими - мамою та дитиною. Після зіткнення вони були під авто - хлопці підіймали авто та діставали їх звідти. Свідки кажуть, що скоріше за все, водій переплутав педалі, бо швидкість була дуже велика, як для придомової території. Повна жєсть.

Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 22 серпня 2019 р.

Виновница аварии задержана. Ей сообщили о подозрении в совершении преступления в рамках ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 20 августа в Киеве мужчина сбил девушку на переходе и скрылся с места преступления. Прибывшие медики констатировали смерть девушки.

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