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В Киеве завтра могут ограничить работу метро

Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 28 сентября, из-за футбола в центре Киева могут ограничить работу нескольких станции метро. Речь идет о станциях "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.

В метрополитене сообщили, что в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 19:45) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Интер" (Италия), возможны некоторые изменения в работе метро.

"Перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

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Киев