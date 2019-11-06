В Киеве затруднено движение транспорта из-за масштабного ДТП

В Киеве в районе станции метро "Черниговская" произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием девяти автомобилей, движение серьезно затруднено. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

Сообщение об аварии появилось около 20:50. Информации о причинах ДТП и о пострадавших пока не сообщается.

"Масштабное ДТП с участием сразу девяти автомобилей произошла вблизи со станцией метро Черниговская. Движение транспорта серьезно затруднено. Детали о причинах аварии и пострадавших устанавливаются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Мариинском районе Донецкой области произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии травмировались 5 человек. Среди пострадавших 3-летняя девочка и 8-летний мальчик.

Также сообщалось, что во Львовской области на автодороге Львов-Луцк произошла авария с участием двух автомобилей. В результате ДТП погибли 3 человека, еще один человек пострадал.