В Киеве заработали новые центры вакцинации: адреса

В Киеве открылись новые центры вакцинации от коронавируса. Они работают в торговых центрах сети "Эпицентр", а также в ТЦ "Ретровиль".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Helsi.
Сегодня в Helsi отрылась запись на прививку в новых центрах:
Прививки можно получить вакцинами AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer. Препарат от компании Moderna предназначен только для второй дозы.
Напомним, открытие центра вакцинации в "Эпицентре" на Кольцевой анонсировали несколькими днями ранее. А вот центр вакцинации в "Ретровиле" работает еще с 30 августа.