В Киеве запустили больше транспорта: все маршруты и графики

В Киеве запустили дополнительный транспорт во вторник, 19 мая. К подвижному составу добавили три новых автобусных маршрута – №37, №42, №104. Об этом сообщили в КГГА.

Проезд в общественном транспорте, как и ранее, доступен не всем жителям Киева. А только для тех, кто имеет спецпропуск и индивидуальные средства защиты.

"Организация указанных рейсов удовлетворит потребность в перевозках жителей отдаленных микрорайонов столицы, таких как Чайка и Бортничи, а также улучшит транспортное сообщение между Днепровским и Дарницким районами", - сказано в сообщении.

В настоящее время в Киеве работают уже 25 маршрутов общественного транспорта.

Автобусы:

№20 ст. м. Площадь Льва Толстого – Овощная база (ж/м Корчеватое)

№33Т ДВРЗ – ст. м. Черниговская

№37 ст. м. Святошин – ж/м Западный

№42 ул. Митрополита А. Шептицкого – ул. Е. Чавдар

№56Д просп. Палладина – ст. м. Лыбедская

№99Д ст. м. Минская – ст. м. Нивки

№104 ст. м. Харьковская – микрорайон Бортничи

№114 ул. Радунская – Железнодорожный вокзал

№118 ст. м. Черниговская – ст. м. Политехнический институт

№119 ул. Касияна – Контрактовая площадь

№220 ул. Тростянецкая – ул. Медовая

№500 ул. Северная – Железнодорожный вокзал

Трамваи:

№1 Михайловская Борщаговка – станция Старовокзальная

№12 Пуща-Водица, 14 линия – Контрактовая площадь

№14 ул. Отрадный – Контрактовая площадь

№16 ст. м. Героев Днепра – Контрактовая площадь

№4 Бульвар Перова – 33БК

№18 ст. Генерала Ватутина – ст. м. Позняки

Троллейбусы:

№7 ул. Чернобыльская – Площадь Толстого

№16 ул. Туполева – Майдан Незалежности

№25 ул. Свободы – ст. м. Почайна

№30 ул. Кадетский Гай – ул. Милославская

№37А Поликлиника – ст. м. Лесная

№91 Железнодорожный вокзал – Авторынок

№92 Аэропорт – просп. Свободы

Отметим, что все маршруты работают по особому графику, по которому количество остановок сокращено до трех – шести. Подробно с графиком работы общественного транспорта Киева можно ознакомиться по ссылке.

Однако, несмотря на такое количество транспорта, в столице каждое утро выстраиваются гигантские очереди на остановках, город застревает в пробках, а такси накручивают стоимость за время проведенное в дороге. Доехать, к примеру, с Правого на Левый берег, очень сложно. Столичная власть надеется, что Кабмин разрешит работу метро с 25 мая.