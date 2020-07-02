В Киеве закрыли три сервисных центра МВД из-за COVID-19

Министерство внутренних дел закрыло три сервисных центра в Киеве. Такое решение было принято из-за того, что у сотрудников заражение COVID-19.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Ведомство закрыло сервисные центры № 8045, № 8049 (ул. Павла Усенко, 8), № 8046 (Столичное шоссе, 104).

Инфицированных работников отправили на самоизоляцию, под наблюдение врачей.

В МВД сообщают, что граждане, которые зарегистрировались в онлайн-очередь, могут получить услуги в любом другом сервисном центре МВД в Киеве.

Напомним, мэр Коломыи Игорь Слюзар заразился коронавирусом.

Кроме того, за прошлые сутки в Украине заразились коронавирусом 889 человек, всего в Украине почти 46 тысяч больных.