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В Киеве загруженность коек для больных COVID-19 превышает 50%

Киев, Среда 12 августа 2020 12:26
В Киеве загруженность коек для больных COVID-19 превышает 50%
Фото: больница (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Показатель составил 50,17%

Загруженность коек в Киеве превысила порог в 50% на среду, 12 августа. При этом во вторник, 11 августа, этот показатель составлял 48,48%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Указано, что показатель загруженности коек в столице составляет 50,17%. Таким образом, Киев вошел в перечень городов, не готовых к ослаблению карантина.

Отметим, 8 августа стало известно, что в столице за прошедшие сутки зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За сутки заболели 200 человек. При этом тогда в столице выявили самое большое количество новых случаев COVID-19 за сутки в Украине.

Отметим, последний антирекорд в столице был зафиксирован 30 июля, когда было выявлено 199 новых случаев заболевания.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 12 августа в Украине обнаружили 1433 новых случаев коронавируса: больше всего заражений во Львовской области и Киеве.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что во Львовской области начали разворачивать больницы второй волны.

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