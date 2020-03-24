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В Киеве произошло ДТП с инкассаторским минивэном, погибли двое людей

Новости » Происшествия     24.03.2020 - 11:38
В Киеве произошло ДТП с инкассаторским минивэном, погибли двое людей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На проезжей части в результате столкновения загорелся автомобиль

В Дарницком районе столицы в результате столкновения легковушки с инкассаторским минивэном погибли двое человек и еще один человек получил травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Главного управления государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в городе Киеве (ГУ ГСЧС).

Как сообщается, автомобиль Chevrolet Aveo и инкассаторский автомобиль Volkswagen Transporter столкнулись, после чего на проезжей части дороги загорелся автомобиль. Водитель и пассажирка горящего Chevrolet Aveo погибли на месте, а пострадавшего из инкассаторского автомобиля спасатели деблокировали и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, на трассе Киев-Харьков произошло столкновение автомобиля и грузовика, в результате чего пострадали семь человек. В момент удара грузовое авто перевернулось и частично повредило ступеньки и навес стационарного поста полиции

Также, в Виннице 17 марта в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием трех автомобилей, среди которых карета скорой помощи, пострадали пять людей.

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