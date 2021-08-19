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В Киеве зафиксировали три случая редкой болезни, которая передается через укусы комаров

Автор: РБК-Украина

В Киеве с начала 2021 года зафиксировали три случая дирофиляриоза. Это редкая болезнь, которая распространяется через укусы комаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава.

Как известно, заболевание провоцируют паразиты - круглые гельминты Dirofilaria. Они могут поражать как животных, так и людей. На месте укуса комара-переносчика образовывается подкожный узел.

Основные симптомы - отек, покраснение и опухоль.

Гельминт может мигрировать под кожей человека на расстояние до 30 см. При этом, от момента заражения до возникновения опухоли может пройти не менее 1 месяца, а иногда - и двух лет. Извлекают паразита хирургическим путем.

В этом году в Киеве извлекли гельминтов в размере 11, 7 и 12 см.

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Министерство здравоохранения Украины