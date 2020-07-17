В Киеве зафиксировали рекорд выздоровевших от коронавируса

За минувшие сутки в Киеве от коронавируса выздоровели 160 человек. Это рекордный показатель с начала эпидемии.

Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он рассказал, что за сутки коронавирус подтвердили в 76 киевлян: 26 женщин, 42 мужчин, 5 девочек и 3 мальчиков. Одному из малышей было всего три месяца.

"Выздоровели за минувшие сутки 160 человек. Это больше всего за весь период пандемии. Всего коронавирус преодолели 2320 жителей Киева", - сообщил Кличко.

По его словам, больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 13. На втором месте Деснянский район - 11 случаев. В Соломенском и Шевченковском районах обнаружили по 9 случаев заболевания.

Напомним, два дня назад в Киеве зафиксировали антирекорд по количеству новых больных коронавирусом.