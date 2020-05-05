В Киеве зафиксировали 48 новых случаев коронавируса, еще один человек умер

В Киеве зафиксировали еще 48 случаев коронавируса, еще один человек умер. Об этом заявил мэр Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он отметил, в тоже время выздоровели 11 человек.

"Еще 48 случаев коронавируса, из них двое медиков", - рассказал мэр.

Напомним, Киевская городская государственная администрация утвердила требования для продажи фастфуда в МАФах и работы кофеен на вынос в условиях карантина.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в рамках смягчения карантина городская власть планирует разрешить продажу кофе на вынос.

Отметим, согласно плану постепенного выхода Киева из карантина, который ранее презентовал Кличко, работу МАФов по продаже фастфуда планировалось разрешить с 12 мая.

Также РБК-Украина сообщало, что в рамках борьбы с распространением COVID-19, Киев будет использовать беспилотники для дезинфекции улиц и общественных мест.