В Киеве задерживается движение троллейбусов из-за ДТП

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Задерживается движение троллейбусов по улице Кирилловской

В Киеве утром 19 декабря задерживается движение троллейбусов по улице Кирилловской в связи с дорожно-транспортным происшествием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс".

Так, в связи с аварией между частными автомобилями задерживается движение троллейбусов № № 6, 18, 25, 28 и 33 в направлении площади Шевченко. На место происшествия вызвали полицию.

Напомним, вчера утром в Киеве из-за происшествии на улице Ялтинской задерживалось движение трамваев в направлении станции метро "Позняки". Задерживались трамваи по маршруту №8 и №29.

Также РБК-Украина писало, что сегодня, 19 декабря, в центре Киева запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской. Ограничение движения вводится в связи с проведением праздничных мероприятий и торжественной церемонией зажжения огней на главной новогодней елке страны.

Кроме того, 19 декабря в Киеве частично ограничат движение на Южном мосту в связи с проведением ремонтных работ. Ограничение будет действовать 19 декабря с 09:00 до 18:00. Ремонтные работы ведутся на крайней правой полосе в направлении Левого берега.