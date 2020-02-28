В Киеве задерживается движение трамваев и троллейбусов из-за ДТП

В Киеве задерживается движение трамваев №14, 15 и движение троллейбусов № 3, 9 в связи с дорожно-транспортными происшествиями (ДТП). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Киевпастранс".

В частности, задерживается движение троллейбусов № 3, 9 по ул. Толстого, 83/53 в направлении ст.м. "Дворец Спорта" по причине ДТП. На место вызвана полиция. Движение троллейбусов № 3, 9 организовано до Южного вокзала.

А также задерживается движение трамваев №14, 15 по ул. Дегтяревская 37, в направлении Контрактовая площадь по причине ДТП между частными авто. На место вызвана полиция.

Напомним, в пятницу, 28 февраля, в Киеве частично ограничили движение автомобильного транспорта на проспекте Победы.

Ранее сообщалось, что в Киеве на мосту Патона запретят движение крайними правыми полосами и полосой реверсивного движения. На подъездах к мосту коммунальные службы устанавливают соответствующие дорожные знаки.

Кроме того, планируется строительство трех новых розвязок на дорогах Киев-Одесса и Киев-Чоп. Розвязки будут строить за счет займов Европейского инвестиционного банка и ЕБРР.