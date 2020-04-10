В Киеве задержали военного, который продавал боевые гранаты и боеприпасы

В Киеве полицейские задержали военнослужащего, который продавал боевые гранаты и боеприпасы различного калибра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Сообщается, что оружием торговал 29-летний сержант. Военный предлагал на продажу гранаты и патроны любого калибра.

Мужчину задержали во время продажи очередной партии оружия. Отмечается, что причастность военнослужащего к сбыту боеприпасов задокументирована фактам их продажи.

"С места задержания полицейские изъяли шесть гранат, около 300 патронов различного калибра и 50 тысяч гривен", - сообщили в полиции Киева.

Во время досудебного расследования правоохранители будут устанавливать происхождение установленных боеприпасов. Военному уже сообщили о подозрении (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Мужчине грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Напомним, в Луганской области задержали микроавтобус, на котором пытались вывезти арсенал оружия и боеприпасов. В автомобиле обнаружили три РПГ-7, пулемет ПКТ, пулемет "Утес", 5 РПК, около 2500 патронов калибра 7,62 мм и более 1000 патронов калибра 5,45 мм.

Также РБК-Украина сообщало, что в условиях паники из-за распространения коронавируса, жители США стали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и всевозможные "наборы для выживания".