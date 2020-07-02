В Киеве задержали подозреваемого в массовой резне в Житомирской области

В ночь на 2 июля в Киеве задержали мужчину, который подозревается в том, что в ходе конфликта нанес ножевые ранения 9 человек. Этот инцидент произошел 21 июня в Иршанске Житомирской области.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.

Сообщается, что после поножовщины он скрылся, полиция нашла авто подозреваемого, прочесала лесные массивы вокруг Иршанска, а также сделала поквартирный обход в населенных пунктах Хорошевского района.

В результате подозреваемый был задержан в одном из спальных районов Киева. По словам начальника полиции Житомирской области Юрия Олейника, тот скрывался на съемной квартире. В столицу он добрался на попутках после того, как несколько дней прятался от полиции в одном из дачных массивов Хорошевского района.

Задержанному сообщили о подозрении в убийстве и хулиганстве.

Напомним, РБК-Украина писало, что в одном из кафе Иршанска ранее судимый мужчина устроил конфликт с посетителем, после чего на улице напал на него с ножом и впоследствии ранил еще восемь человек.