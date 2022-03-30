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В Киеве задержали мужчину, который в сопровождении 20 вооруженных лиц напал на патрульных

Фото: в Киеве задержали мужчину, организовавшего нападение на полицейских (фото ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве мужчина в сопровождении вооруженных лиц напал на патрульных полицейских, забрав у них оружие. Злоумышленника задержали и объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Следователи установили, что патрульные во время несения службы остановили автомобиль Audi Q7, за рулем которого находилась 52-летняя женщина. Проверив документы, полицейские выявили факты подделки. Женщина вызвала своего мужа, который прибыл на место происшествия в сопровождении 20 неустановленных лиц, вооруженных автоматами.

Мужчина нецензурно оскорблял правоохранителей, а после приказал отобрать у них оружие.

Во время оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать гражданина, руководившего вооруженными лицами. Сейчас 57-летнему мужчине сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.

Напомним, в Киевской области задержали коллаборанта, который призвал общину поддержали преступные действия России.

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