В Киеве задержали 17 мужчин, которые пытались захватить квартиру

В Киеве полиция задержала группу лиц, которые пытались захватить квартиру местной жительницы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Отмечается, что неизвестные лица в балаклавах ворвались в квартиру потерпевшей на проспекте Героев Сталинграда, когда она вместе с дочерью была дома, выгнали их из помещения и забаррикадировались внутри.

Полиция провела спецоперацию, во время операции которой проникли в дом пострадавших и задержали там 17 мужчин, которые сейчас предоставляют объяснения следователям. Начаты уголовные производства.

Полицейские установили, что уже два года продолжаются судебные процессы по денежному обязательству, а этой семье неоднократно угрожали. В дальнейшем долг передали третьим лицам, но никаких документов о принудительном выселении не было.

Фото: место происшествия (facebook.com/UA.KyivPolice)

Кроме того, в полиции сообщили, что после задержания правонарушителей у хозяйки квартиры и ее дочери пропали ювелирные украшения и ценные вещи.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 356 (Самоуправство)и по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее правоохранители задержали женщину и ее сообщника, которые незаконным путем присвоили три объекта недвижимости в Днепре на общую сумму свыше 23 миллионов гривен.