В Киеве неизвестные забросали петардами охрану одного из заведений

В Киеве задержали 11 человек, которые бросали петарды в сторону охраны концертного клуба и разрисовали фасад здания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национальной полиции.

Как сообщается, в Голосеевское управления полиции доставили 11 человек, на трех составили административные протоколы.

"Сегодня в дежурную часть поступило сообщение, что к концертному клубу прибежали около 40 человек, начали бросать петарды в сторону охраны, разрисовали фасад здания и скрылись", - говорится в сообщении.

Указано, что следственным отделом начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до четырех лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом активисты обстреляли салютами и забросали петардами дом сына первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игоря Гладковского.

Они нарисовали символическую "дорогу крови" перед усадьбой Игоря Гладковского и зажгли файеры, от которых загорелась лужа красной краски. Затем активисты обстреляли дом из салютных установок и разбили окна камнями.