В Киеве на взятке задержали врача онкологического диспансера

Фото: задержание на взятке врача онкологического диспансера (kyiv.gp.gov.ua)

Медик требовал деньги за справку-направление на получение группы инвалидности

В Киеве задержали врача онкологического диспансера за получение 2 тыс. долларов за справку-направление на получение группы инвалидности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Правоохранители установили, что врач требовал и получил 2 тыс. долларов за предоставление медицинской документации, необходимой для прохождения медико-социальной экспертизы без реального прохождения лицом медицинского обследования.

Врача задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, проводятся неотложные следственные действия. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала бывшего генерального директора киевского оборонного завода "Маяк", который требовал 2,5 млн долларов взятки за содействие в заключение сделки с имуществом "Укроборонопрома".

Также РБК-Украина сообщало, что ГБР сообщило о подозрении в мошенничестве сотруднику СБУ и бывшему полицейскому. Подозреваемые вымогали деньги у гражданки за решение суда о снятии ареста с имущества.