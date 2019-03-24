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В Киеве от взрыва в квартире погиб россиянин

Новости » Происшествия    24.03.2019 - 14:40
В Киеве от взрыва в квартире погиб россиянин
Фото: место взрыва (npu.gov.ua)

Россиянин был в розыске

В Голосеевском районе Киева на проспекте Науки произошел взрыв в квартире, в результате которого погиб гражданин РФ, который находился в розыске за убийство. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Киева.

Начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин отметил, что после осмотра места происшествия правоохранители предполагают, что взрыв случился из-за неосторожного обращения с взрывным устройством.

"Полицейские установили личность погибшего - это 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства в Украине и снимал квартиру на проспекте Науки", - сказал он.

В квартире полицейские изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны.

Напомним, в Днепровском районе Киева 19 марта в подъзде жилого дома произошел взрыв неустановленного предмета. Мужчина, который находился возле дома, получил баротравму. Также были повреждены стены подъезда и окна в квартирах. Правоохранители устанавливают, какое именно устройство взорвалось. Начато уголовное производство.

 

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