В Киеве выявили три новых вспышки коронавируса. Очаги обнаружили в двух общежитиях и Центре социально-психологической реабилитации детей.

Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает РБК-Украина.

По его словам, за сутки коронавирусную инфекцию диагностировали еще у 51 киевлянина.

"В Киеве 3 новых очага вспышки COVID-19: общежитие на ул. Серповой (3 инфицированных, 7 контактных лиц из 340 жителей); общежитие на ул. Киквидзе (2 инфицированных (госпитализированы), 10 контактных лиц из 55 жителей); Центр социально-психологической реабилитации детей №1 на ул. Маяковского (1 больная медсестра, контактных лиц: 38 из числа персонала и 62 ребенка)", - сообщил Кличко.

Всего в столице уже 2410 заболевших коронавирусом. За последние сутки умерли еще два человека, общее число летальных случаев в Киеве возросло до 54.

Также Кличко сообщил, что от вируса за сутки вылечился 21 пациент. Всего COVID-19 с начала эпидемии преодолели 306 киевлян.

Ранее вспышку коронавируса выявили в Дарницком женском доме-интернате. Инфекцию диагностировали у 53 воспитанниц интерната и 28 человек персонала.

Несколько дней назад мэр Киева обнародовал очередной этап смягчения карантина. По словам Кличко, 22 мая в столице откроются промышленные рынки, крупные магазины и фитнес-центры. Большие торговые центры в Киеве могут открыть только после возобновления работы метро, что, вероятно, произойдет 25 мая.