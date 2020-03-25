В Киеве выросло число больных коронавирусом, а в ОРДЛО заявили о провале переговоров: новости за 24 марта

В Украине подтверждено 97 случаев заражения коронавирусом, мэр Киева Виталий Кличко допустил закрытие Киева на въезд и выезд, ОРДЛО заявили об очередном провале переговоров по разведению на Донбассе. Подробнее о том, что произошло во вторник, 24 марта, - в материале РБК-Украина

Количество больных коронавирусом в Киеве возросло до 31

Количество киевлян, которые заболели коронавирусом COVID-19, возросло до 31 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Всего в Украине официально подтверждено 97 случаев заражения коронавирусом, большинство из них – в Черновицкой области и Киеве.

Коронавирус подтвердили у еще одного нардепа

У народного депутата Украины Сергея Рудыка подтвердили коронавирус COVID-19. Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб в Facebook.

По ее словам, последний раз она контактировала с Рудыком на заседании Верховной рады 17 марта. Она отметила, что в связи с этим будет неделю находиться на обсервации, так как Рудык в сессионном зале сидит перед ней.

Кличко допустил закрытие Киева на въезд и выезд

Мэр Виталий Кличко допустил закрытие Киева на въезд и выезд, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня, могу сказать, ситуация (с коронавирусом, - ред.) еще контролируется. Но, если она начнет резко ухудшаться, у нас не будет другого выхода, как ввести более жесткие меры. Максимально ограничивать передвижения по городу, закрывать въезды и выезды из столицы, крайне ограничивать передвижения по городу людей. Все то, что я сейчас перечислил, все это возможно ", - заявил он.

Минздрав призвал украинцев носить медицинские маски

Из-за ситуации с коронавирусом в Украине Министерство здравоохранение призывает граждан носить медицинские маски. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, по состоянию на 24 марта медицинские маски уже продаются в аптеках.

"Обязательно надевайте маски. Маски уже появились в аптечных учреждениях. С каждым днем их будет становиться все больше и больше. Отечественные производители наращивают производство. Я думаю, что в ближайшее время дефицита на территории Украины не будет", - заявил Ляшко.

ОРДЛО заявили об очередном провале переговоров по разведению на Донбассе

На переговорах подгрупп контактной группы по Донбассу снова не согласовали новые участки для разведения сил. Об этом заявил представитель отдельных районов Донецкой области в минской подгруппе по вопросам безопасности Алексей Никоноров, передают сепаратистские СМИ.

Сообщается, что самопровозглашенная "ДНР" предложила два дополнительных альтернативных варианта участков для отвода южнее оккупированного Донецка, также свой вариант предложила "ЛНР". При этом утверждается, что украинская сторона якобы не предоставила альтернативные локации, что "существенно осложняет переговорный процесс".

Венедиктова отменила приказ о восстановлении прокурора Киева

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отменила приказ о восстановлении люстрированного прокурора Киева Сергея Юлдашева. Об этом РБК-Украина сказала спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, Венедиктова вчера, 23 марта, отменила приказ о назначении прокурором Киева Сергея Юлдашева. Сейчас обязанности главы столичной прокуратуры исполняет первый заместитель Евгений Стояновский.

Элитные часы и миллионные доходы: Кернес подал декларацию за 2019

Харьковский городской голова Геннадий Кернес за 2019 год получил более 20 млн гривен дохода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованную декларацию.

Согласно декларации, Кернес заработал 1,152 млн гривен на должности мэра, еще 18,9 млн гривен - дивиденды от компании "Финекс-Капитал". Также он задекларировал около 9 тыс. гривен процентов от депозитов.

Наличными Кернес хранит 64 млн гривен, в банках размещены депозиты на общую сумму около 17 млн гривен и более 17 тыс. долларов. В собственности мэра Харькова 11 элитных наручных часов, стоимость которых не указана, а также инвалидная коляска стоимостью более 100 тыс. гривен.