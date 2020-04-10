В Киеве ввели принудительный карантин в местах очага коронавируса

Комиссия по ЧС Киева принял решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружен очаг коронавируса. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Кличко отметил, что карантин вводят на предприятиях, в учреждениях для того, чтобы уберечь людей.

"Комиссия по чрезвычайной ситуации Киева приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружены очаги заболевания", - заявил он.

Как сообщает Минздрав, больше всего случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Киеве. В ведомстве сообщили о 348 случаях заражения COVID-19.

Отметим, вчера около 30 случаев заболевания коронавирусом было зафиксировано в Киево-Печерской лавре.

Ранее сообщалось, что Киевская городская государственная администрация расторгла договор на закупку 400 камер с функцией измерения температуры и распознавания лиц за 64,9 млн грн.

РБК-Украины писало, что Киевская ОГА допустила продления карантина до осени, если люди не будут соблюдать ограничения из-за коронавируса.