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В Киеве из-за вспышки коронавируса закрыли общежитие на карантин

Автор: Андрей Козловский

Двух студентов госпитализировала "скорая" с COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице на улице Михаила Бойчука в общежитии обнаружили коронавирусную инфекцию у пяти студентов. Двое из них были госпитализированы, а все остальные находятся на самоизоляции.

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Об этом Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

По его словам, кроме пятерых больных студентов были выявлены 13 человек, которые с ними контактировали. Также он отметил, что в самом общежитии провели дезинфекцию.

Напомним, больше всего случаев COVID-19 в общежитиях Киева зафиксировали в мае.

Также ранее сообщалось, что в Киеве проверяют возможное сокрытие COVID-19 в одном из общежитий.

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