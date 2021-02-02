В Киеве во время акции протеста напали на полицейского, задержаны 9 человек

В Киеве участник акции протеста совершил нападение на полицейского. Правоохранители задержали девять человек.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Инцидент произошел 2 февраля во время акции против незаконных пассажирских перевозок, которая прошла на улице Елены Телиги. Как отметили в полиции, в ходе протеста демонстранты начали расклеивать наклейки и не реагировали на требование правоохранителей прекратить незаконные действия.

"Один из активных участников начал спорить, угрожать и нецензурно ругаться. В результате полицейский принял решение о немедленном задержании правонарушителя, который продолжал нарушать общественный порядок и сопротивлялся, ударив правоохранителя. Злоумышленника сразу задержали и доставили в управление полиции", - сообщили в полиции.

Всего в Шевченковское управление полиции доставили девять человек. На одного из них составили административный протокол по ст. 152 (нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов).

По факту нападения на полицейского возбудили уголовное дело по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Нападавшего задержали.

Напомним, в конце декабря в Киеве во время акции протеста под Минрегионом побили полицейского.