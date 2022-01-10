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В Киеве врачи сбывали поддельные COVID-сертификаты: у них изъяли почти 2 млн гривен

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Киев, Понедельник 10 января 2022 11:38
В Киеве врачи сбывали поддельные COVID-сертификаты: у них изъяли почти 2 млн гривен Фото: в Киеве врачи сбывали поддельные COVID-сертификаты (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве разоблачили очередную схему продаж поддельных сертификатов вакцинации от COVID. В организации схемы подозревают медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Так, по данным следствия, врачи и работники одной из больниц города Киева организовали противоправную схему подлога международных свидетельств о вакцинации от COVID-19.

Известно, что такие "услуги" стоили от 4 до 6 тысяч грн. В частности, один из участников группы осуществлял поиск потенциальных "клиентов", принимал от них заказы и передавал данные медицинским работникам.

После чего сведения о якобы осуществленной вакцинации этих граждан вносились другим участником группы в систему eHealth для дальнейшей загрузки документа в "Дию".

По информации правоохранителей, полученные от "клиентов" деньги скрывались на счету другого участника группы, который обналичивал и распределял их.

Во время обысков в одной из столичных больниц и по местам проживания злоумышленников были изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность, а также деньги на общую сумму более 1,8 млн гривен.

Фото: в Киеве врачи сбывали поддельные COVID-сертификаты (gp.gov.ua)

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Киев сертификат вакцинации
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