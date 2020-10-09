В Киеве впервые выявили более 500 новых случаев COVID-19

В Киеве за сутки подтвердили 567 новых случаев заболевания коронавирусом. Это новый антирекорд для столицы.

Об этом свидетельствуют данные аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Предыдущий антирекорд в столице был 447 случаев заболевания за сутки. Такое количество новых случаев фиксировали дважды - 26 сентября и 2 октября.

Также за сутки в Киеве от COVID-19 умерли 10 человек. Всего с начала пандемии в столице подтвердили уже 26 463 случая заболевания коронавирусом. Количество летальных случаев увеличилось до 463.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировали новый антирекорд - заболели 5804 человек. Это уже третий антирекорд подряд. Всего в стране заболели уже более 250 тысяч человек. Активными больными остаются 137 526 пациентов.

Ранее РБК-Украина писало, что Киев в обновленном карантинном списке может оказаться в "оранжевой" зоне. Сейчас столица находится в "желтой" зоне карантина.

Также сообщалось, что главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что для Украины впереди нелегкий период по ситуации с коронавирусом.