UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве возобновляют проведение плановых операций

В столичных больницах возобновили плановые операции (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве возобновляется выполнение плановых операций в случаях, когда они позволяют избежать тяжелых последствий для здоровья пациента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Директор Департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург сообщила, что приказом Минздрава Украины №507 от 20 марта внесены изменения в предыдущий приказ, которым временно прекращались плановые госпитализации на период военных действий.

"В ситуациях, когда не экстренные операции позволяют избежать тяжелых последствий для здоровья пациента, плановые госпитализации в столице будут проводиться безотказно", - сказала она.

Также учреждения здравоохранения могут выполнять плановые госпитализации для оперативных вмешательств в случаях, если не заняты более 50% коечного фонда хирургического профиля.

Как сказала Гинзбург, в условиях военного положения, есть необходимость иметь резерв коек для оказания помощи раненым и тем, кто без врачебного вмешательства просто не имеет шансов выжить.

Она пояснила, что человек, нуждающийся в госпитализации по подобным причинам, может обратиться к своему семейному врачу (адреса и телефоны для справок можно найти по ссылке).

Специалист сделает вывод о необходимости пребывания в стационаре и предоставит соответствующее направление.

Также Гинзбург отметила, что расходные материалы для ряда оперативных вмешательств закупаются за счет городского бюджета, поэтому являются для киевлян бесплатными.

Ранее мы сообщали, что в Украине развернули израильский военно-полевой госпиталь.

Также мы писали, что Минздрав отреагировал на захват "скорой" на Харьковщине.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев