В Киеве возобновляют проведение плановых операций

В Киеве возобновляется выполнение плановых операций в случаях, когда они позволяют избежать тяжелых последствий для здоровья пациента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Директор Департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург сообщила, что приказом Минздрава Украины №507 от 20 марта внесены изменения в предыдущий приказ, которым временно прекращались плановые госпитализации на период военных действий.

"В ситуациях, когда не экстренные операции позволяют избежать тяжелых последствий для здоровья пациента, плановые госпитализации в столице будут проводиться безотказно", - сказала она.

Также учреждения здравоохранения могут выполнять плановые госпитализации для оперативных вмешательств в случаях, если не заняты более 50% коечного фонда хирургического профиля.

Как сказала Гинзбург, в условиях военного положения, есть необходимость иметь резерв коек для оказания помощи раненым и тем, кто без врачебного вмешательства просто не имеет шансов выжить.

Она пояснила, что человек, нуждающийся в госпитализации по подобным причинам, может обратиться к своему семейному врачу (адреса и телефоны для справок можно найти по ссылке).

Специалист сделает вывод о необходимости пребывания в стационаре и предоставит соответствующее направление.

Также Гинзбург отметила, что расходные материалы для ряда оперативных вмешательств закупаются за счет городского бюджета, поэтому являются для киевлян бесплатными.