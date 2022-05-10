В Киеве возобновили работу четыре центра массовой вакцинации

В Киеве начали работать центры массовой вакцинации. Привиться от COVID-19 жители столицы смогут в ряде торговых центров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsi .

Также отмечается, что во всех пунктах вакцинации доступны вакцины CoronaVac и Pfizer. Для того, чтобы получить прививку, нужно иметь при себе паспорт, ИНН и мобильный телефон.

Ранее мы сообщали, что COVID-сертификаты с истекшим сроком не будут исчезать из приложения "Дія". Зато документ будет недействительным.

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