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В Киеве возле суда стреляли в мужчину, введена полицейская спецоперация

Автор: Юлия Бойко

В Святошинском районе Киева неизвестный из автомобиля выстрелил в мужчину. Ему оказывается медицинская помощь, в городе введена полицейская спецоперация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что в полицию поступило сообщение о том, что на улице Мельниченко неизвестный из автомобиля выстрелил в мужчину.

"Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. Для розыска и задержания злоумышленника в столице введена специальная полицейская операция и ориентированы все подразделения полиции", - говорится в сообщении.

Как пишут очевидцы в социальных сетях, стрельба произошла возле Киево-Святошинского районного суда Киевской области. А стреляли в мужчину, который вышел из здания суда.

Напомним, ранее сообщалось, в Подольском районе мужчина устроил стрельбу в воздух, его задержали и сообщили о подозрении.

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Киев