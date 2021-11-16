В Киеве возле суда стреляли в мужчину, введена полицейская спецоперация

В Святошинском районе Киева неизвестный из автомобиля выстрелил в мужчину. Ему оказывается медицинская помощь, в городе введена полицейская спецоперация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева .

Сообщается, что в полицию поступило сообщение о том, что на улице Мельниченко неизвестный из автомобиля выстрелил в мужчину.

"Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. Для розыска и задержания злоумышленника в столице введена специальная полицейская операция и ориентированы все подразделения полиции", - говорится в сообщении.

Как пишут очевидцы в социальных сетях, стрельба произошла возле Киево-Святошинского районного суда Киевской области. А стреляли в мужчину, который вышел из здания суда.