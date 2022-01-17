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В Киеве возле метро "Вокзальная" нашли окровавленный труп

Автор: Ольга Белей

Возле станции метро "Вокзальная" в Киеве обнаружили окровавленное тело мужчины. На месте работают медики и правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Киев Оперативный".

"На Вокзальной, у входа в метро, обнаружено тело мертвого мужчины. Очевидцы говорят, что человек весь в крови. Сейчас на месте работают врачи и правоохранители. Информация уточняется", - сказано в сообщении.

Фото: (Kyiv Operative)

Фото: (Kyiv Operative)

Напомним, в Тернопольской области 22 декабря умер мужчина от переохлаждения. Его тело с признаками обморожения нашли на улице знакомые.

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Киев