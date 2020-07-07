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В Киеве возле магазина произошла стрельба

Новости » Происшествия     07.07.2020 - 14:27
В Киеве возле магазина произошла стрельба
Фото: пистолет (РБК-Украина)

В результате стрельбы в Киеве пострадал человек

В Киеве на улице Братиславская мужчина подкараулил возле магазина бывшего начальника и начал в него стрелять. Подозреваемого задержали.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Пострадавшего мужчину госпитализировали с огнестрельными ранениями в правый глаз и паховую зону. Впоследствии правоохранители задержали 35-летнего жителя соседнего района, ранее судимого за наркопреступление.

Стрелок и пострадавший были знакомы, последний был начальником первого. После окончания испытательного срока мужчину уволили и не выплатили заработную плату, он решил отомстить.

Напомним, в Киеве возле кинотеатра "Жовтень" граждане устроили драку со стрельбой, патрульные полицейские задержали мужчин.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Троещине мужчина устроил стрельбу и ранил своего знакомого, потерпевший получил многочисленные ранения и три дня находился в коме.

Отметим, что в Ивано-Франковске неизвестный устроил стрельбу, в результате инцидента ранения получил 45-летний мужчина

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины КиевСтрельба
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